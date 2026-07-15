Pevačica Katarina Živković je nedavno donela važnu odluku za svoju karijeru i odlučila da promeni tim sa kojim je godinama radila.

Tim povodom se na svom Instagram profilu oglasila zvaničnim saopštenjem.

- Posle sedam prelepih godina završila se moja poslovna saradnja sa mojim dugogodišnjim menadžerom i prijateljem Goranom Lečićem. Zajedno smo prošli mnogo toga - koncerte, suze, radost, rast i lekcije koje ću zauvek nositi sa sobom. Rastali smo se u miru, sa poštovanjem i zahvalnošću. Sa istim entuzijazmom kojim sam koračala kroz sve ove godine, sada ulazim u novo poglavlje - napisala je Katarina tada, nakon čega je otkrila i sa kim će ubuduće sarađivati:

- Počinjem saradnju sa Novakom Radinom, sa svežom energijom, novim idejama i velikim uzbuđenjem zbog svega što dolazi. Hvala vam svima koji ste uz mene, kroz sve faze moje promene i svaki korak mog puta. Ovo je početak - napisala je pevačica.

BONUS VIDEO: