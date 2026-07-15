Sada je tu tezu javno osporio upravo Đorđe Vukadinović, analitičar i glasnogovornik opozicije.

Priznao je da podrška vlasti obuhvata različite društvene i obrazovne grupe, od penzionera do doktora i profesora i da SNS podržava gotovo polovina biračkog tela. Dok opozicija i studenti u blokadi najavljuju laku pobedu, čak i njihovi analitičari upozoravaju da izborna matematika govori drugačije. Ko je lider, a ko je ostao u političkom zapećku, sve teže mogu da sakriju čak i oni koji godinama grade narativ protiv vlasti.