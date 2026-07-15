Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas iz Kijeva, gde učestvuje na petom samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa, poručivši da je tokom posete imao niz važnih razgovora sa evropskim i ukrajinskim zvaničnicima.

Vučić je istakao da su održana tri veoma značajna bilateralna sastanka.

- Imao sam veoma važna tri sastanka – bilateralne razgovore, a posebno bih izdvojio sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen - rekao je Vučić.

Govoreći o razgovoru sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, predsednik Srbije zahvalio mu je na odnosu prema pitanju teritorijalnog integriteta Srbije.

- Zahvalan sam predsedniku Zelenskom na poštovanju teritorijalnog integriteta Republike Srbije - poručio je Vučić.

Predsednik Srbije predstavlja Srbiju na petom samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa, na kojem se razgovara o bezbednosnoj situaciji, podršci Ukrajini i evropskoj perspektivi zemalja regiona.