Pas je, naime, nehotice uključio toster.

Najpre su se zapalili ostali kuhinjski delovi, a zatim je vatra zahvatila ostatak kuće. Porodična kuća u američkoj državi Merilend gotovo je potpuno uništena, ali, srećom, niko nije stradao u požaru.

Vatrogasne i spasilačke ekipe alarmirane su prošlog petka, oko 17.30 časova, kada su zabrinute komšije primetile dim, Iako su vatrogasci uspeli da obuzdaju stihiju za dvadesetak minuta, već je pričinjena velika šteta, a nastradalo je i nekoliko kućnih ljubimaca.

Komšije su uspele da spasu dva psa - Boa i Adi. Međutim, nadležni su potvrdili da su treći pas, Dakota, kao i dve mačke, nastradali u požaru. U trenutku incidenta niko od ukućana nije bio unutar porodičnog zdanja. Istražitelji su utvrdili uzroke požara nakon analize neposrednih dokaza. Po njihovim nalazima, jedan od pasa popeo se na kuhinjski pult i slučajno aktivirao toster. Uređaj je potom zapalio druge predmete, što je dovelo do širenja vatre.

Čitav incident, ispostavilo se kasnije, zabeželila je nadzorna kamera. Pas koji je slučajno uključio toster i pokrenuo lanac dramatičnih događaja prošao je bez povreda. Nadležni procenjuju da šteta na konstrukciji kuće iznosi oko 150.000 dolara, dok je dodatnih 50.000 dolara štete pričinjeno na stvarima koje su se nalazile u unutrašnjosti, piše Unilad.