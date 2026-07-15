Konačno je počela sezona kuvanog i pečenog kukuruza, a malo ko može da mu odoli, bilo kod kuće, bilo na plaži ili u šetnji gradskim ulicama.

Pored toga što je sjajna, ukusna grickalica, kukuruz je i veoma zdrav, a odličan je izbor čak i za one na dijeti - jedan klip ima svega 80 do 100 kalorija.

Verujemo da u ovim danima često pripremate kukuruz, a uglavnom ga ljudi kuvaju samo u posoljenoj vodi, no pravi gurmani tvrde da je potrebno dodati mu i dva sastojka koja sigurno imate u frižideru, kako biste dobili najbolji rezultat.

Reč je o mleku i puteru koji kuvani kukuruz dižu na sasvim novi nivo i čine ga još sočnijom i slasnijom užinom.

Potrebni sastojci:

6 klipova kukuruza

voda

šoljica mleka

100 grama putera

kašičica soli

Priprema:

Lonac napunite vodom do pola, a kada voda provri dodajte joj šolju mleka, puter i so. Kada se svi sastojci otope i sjedine u glatku masu, dodajte kukuruz. Smanjite vatru, pa kuvajte kukuruz dok ne bude gotov.