Konačno je počela sezona kuvanog i pečenog kukuruza, a malo ko može da mu odoli, bilo kod kuće, bilo na plaži ili u šetnji gradskim ulicama.
Pored toga što je sjajna, ukusna grickalica, kukuruz je i veoma zdrav, a odličan je izbor čak i za one na dijeti - jedan klip ima svega 80 do 100 kalorija.
Verujemo da u ovim danima često pripremate kukuruz, a uglavnom ga ljudi kuvaju samo u posoljenoj vodi, no pravi gurmani tvrde da je potrebno dodati mu i dva sastojka koja sigurno imate u frižideru, kako biste dobili najbolji rezultat.
Reč je o mleku i puteru koji kuvani kukuruz dižu na sasvim novi nivo i čine ga još sočnijom i slasnijom užinom.
Potrebni sastojci:
6 klipova kukuruza
voda
šoljica mleka
100 grama putera
kašičica soli
Priprema:
Lonac napunite vodom do pola, a kada voda provri dodajte joj šolju mleka, puter i so. Kada se svi sastojci otope i sjedine u glatku masu, dodajte kukuruz. Smanjite vatru, pa kuvajte kukuruz dok ne bude gotov.
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