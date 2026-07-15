Astrolozi navode da se ovi horoskopski znakovi smatraju najlukavijim:

Vodolija

Često se doživljava kao nekonvencionalan, inovativan i pomalo ekscentričan znak, ali iza njegove naizgled ležerne i otvorene prirode krije se veoma lukav um.

Vodolija je majstor mentalnih igara i strateškog razmišljanja. Njihov znak vlada idejama i vizijama, a njihova sposobnost da vide širu sliku često im omogućava da ostvare ciljeve na načine koje drugi ne mogu predvideti.

Bik

Poznati su po svojoj praktičnosti, strpljenju i upornosti, ali ispod te mirne površine krije se lukavstvo, koje je rezultat njihove sposobnosti da detaljno razmisle o svakom svom koraku. Bikovi su ljudi koji ne vole da žure, već pažljivo planiraju i razmatraju sve opcije pre nego što donesu odluku.

Ova sposobnost dugoročnog planiranja čini ih izuzetno lukavim jer znaju da sačekaju pravi trenutak da ostvare svoje ciljeve.

Vaga

Iako su Vage obično mirne i diplomatske, njihova sposobnost da manipulišu okolnostima kako bi postigle ravnotežu i mir može biti veoma lukava. Vage su stručnjaci za održavanje odnosa i sklapanje saveza, a njihova sposobnost da grade strategije oko potreba drugih često im pomaže da ostvare svoje ciljeve.

Njihov šarm i diplomatske veštine im omogućavaju da deluju suptilno, što često rezultira time da uspešno manipulišu situacijama bez ostavljanja jasnih tragova.

Jarac

Ovaj znak je izuzetno strateški orijentisan i ne plaši se da koristi lukave metode za postizanje dugoročnih ciljeva. Jarčevi često više vole da rade iza kulisa, ostavljajući utisak da ništa ne rade, dok u stvari pažljivo analiziraju situaciju i pripremaju svoj sledeći potez.

Njihova sposobnost da ostanu mirni i proračunati čini ih izuzetno lukavim u poslovnim i privatnim odnosima.

Rak

Iako se često smatraju emotivnim i osetljivim, imaju izvanrednu sposobnost da manipulišu situacijama u svoju korist. Ovaj horoskopski znak ima prirodnu sposobnost da se upusti u tuđe emocije i iskoristi tuđe slabosti. Rakovi su majstori emocionalne manipulacije i veoma su sposobni da prepoznaju ljude koji su najosetljiviji na njih i da ih koriste kao svoje saveznike.

Iako su porodično orijentisani i cene svoje voljene, mogu biti izuzetno lukavi u ostvarivanju sopstvenih interesa.

Škorpija

Njegova sposobnost da čita ljude, razume njihove motive i predvidi njihove poteze čini ga izuzetno strateškim. Škorpije su poznate po tome što često drže svoje misli za sebe i pokušavaju da manipulišu situacijama u svoju korist. Njihova sposobnost da sakriju svoje prave namere i igraju na sigurno čini ih majstorima taktike.

Ako je Škorpija odlučila da ostvari cilj, možete biti sigurni da će iskoristiti svaku priliku da ga dostigne, bez obzira na prepreke.

Devica

Kada bi reči mogle da ubijaju, Device bi bile savršen i efikasan ubica. Izuzetno su precizne, znaju kada i kako da udare dubokom osvetom koja bi mogla da zaseni čak i Škorpiju. Sa svojim neverovatnim pamćenjem i mentalnom okretnošću, sposobne su da iskrive stvarnost i reči drugih ljudi.

Takođe, device imaju talenat za stvaranje dubokih emocionalnih ožiljaka, piše 24. sata.hr.