Istražni sudija pri Okružnom sudu u Frankfurtu odlučiće da li će osumnjičenom biti određen istražni pritvor.

„U ovoj ranoj fazi postupka ne možemo dati dodatne informacije o toku istrage“, saopštilo je Tužilaštvo u Frankfurtu.

Prema rečima jednog svedoka, muškarac je svojoj supruzi mačetom zadao ubod u vrat.

Prema navodima Tužilaštva u Frankfurtu, koje je informacije potvrdilo za Focus Online, reč je o bračnom paru hrvatskih državljana, koji su u braku od 1991. godine.

Svedoci savladali napadača s mačetom

Prema ranijim saopštenjima policije i tužilaštva, muškarac je u utorak uveče ubio svoju suprugu na otvorenom prostoru u blizini glavnog trga u Kelkhajmu. Svedoci su ga savladali i zadržali do dolaska policije, koja ga je potom uhapsila. Tom prilikom je, prema policiji, zadobio lakše povrede.

Zločin, koji se dogodio pred velikim brojem ljudi, izazvao je šok i zaprepašćenje. Motiv i okolnosti za sada nisu poznati. Istraga, uključujući uviđaj i saslušanje svedoka, odvija se punim intenzitetom. Prema dosadašnjim saznanjima, zločinu je prethodila svađa.

Poznanik: Muškarac je ponekad bio agresivan i pretio supruzi

Vladimir Milovac iz Kelkhajma kaže da osumnjičenog poznaje dugo, a ubijenu ženu nekoliko meseci. Njegov pas se često igrao sa njenim psom. Kako kaže, žena je delovala veoma iscrpljeno i pod stresom, dok je muškarac ponekad bio agresivan i pretio joj. Ipak, nije želeo da se meša. Kada je ujutru saznao za njenu smrt, kaže da ga je to veoma rastužilo.

Jedna druga žena ujutru je položila belu ružu pored cveća na mestu zločina.

„Jutros sam pročitala vest“, rekla je. „To me je baš pogodilo. Mi ovde uvek dolazimo na doručak“, dodala je pokazujući na obližnju pekaru. „Ostavila sam ružu jer ništa drugo ne mogu da učinim.“

Na pitanje kako je kada se ovako nešto dogodi u njenom rodnom gradu, odgovorila je: „Strašno. Nažalost, to se dešava previše često. Zaista nemam reči.“

Svedok: „Svuda je bilo krvi. Bežao sam da spasim živu glavu“

Jedan očevidac ispričao je da se nalazio svega oko pet metara od mesta napada. Prema njegovim rečima, muškarac, koji je možda bio pod dejstvom alkohola, mačetom je ubo ženu u vrat.

„Svuda je bilo krvi. Bežao sam da spasim živu glavu“, rekao je.

Žena je pokušala da pobegne u istom pravcu, a zatim je, kako pretpostavlja, pala, iako to više nije video. Svedok, koji je želeo da navede samo svoje ime Peter, rekao je da je video samo jedan ubod, nakon čega je napad bio "gotov".

Policija je za sada samo saopštila da je korišćeno hladno oružje, ne potvrđujući da je bila u pitanju mačeta. Prema njihovim navodima, napadnuta žena podlegla je povredama na licu mesta, u blizini Frankfurtske ulice. U trenutku napada u okolini je bilo mnogo ljudi.

„Tamo se nalazi više ugostiteljskih objekata, pa je u tom trenutku bilo dosta prolaznika“, rekao je portparol policije.

Na licu mesta bili su i psiholozi.

„Doživeti ovako nešto predstavlja veliko psihičko opterećenje“, dodao je portparol.

Forenzičari pregledali teren centimetar po centimetar

Na mestu zločina nalazio se veliki broj pripadnika hitnih službi. Na brojnim vozilima bljeskala su rotaciona svetla, dok su crveno-bele trake sprečavale prolaz građanima. Forenzičari su, obučeni u bela zaštitna odela, pregledali teren gotovo centimetar po centimetar. Vatrogasci su kasnije tokom večeri snažno osvetlili mesto zločina.

Policija i tužilaštvo za sada nisu želeli da odgovore na pitanje da li bi ovaj zločin mogao da se okarakteriše kao femicid.

Pojam femicid koristi se za ubistvo žene koje je motivisano njenim polom, odnosno zato što je žena. Najčešći oblik femicida jeste ubistvo žene od strane sadašnjeg ili bivšeg partnera. Među motivima za ovakve zločine najčešće se navode posesivnost, prezir prema ženama, seksualna frustracija, mizoginija, kao i težnja za kontrolom i dominacijom.