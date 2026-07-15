Iako se smatralo se da je Fajon, koju je predložila visoka predstavnica EU za spoljnu politiku Kaja Kalas, kandidatkinja sa dovoljnom podrškom za imenovanje, procedura je zaustavljena, navodno na zahtev Slovenije, prenosi agencija STA.

Poreda pored toga, novi slovenački ministar spoljnih poslova Tone Kajzer, zatražio je od Komisije objašnjenja o tome kako je do sada vođena procedura.

Inicijalno je Coreper trebalo da glasa prošle nedelje, ali je tačka i tada skinuta sa dnevnog reda, potom je stavljena na današnji dnevni red, ali dokument objavljen sinoć pokazuje da je glasanje ponovo skinuto sa dnevnog reda.

Na današnjoj konferenciji za novinare, predstavnik Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) izjavio je da procedura imenovanja nije zaustavljena već je u toku, kao i da će detalji biti saopšteni kasnije.

"Ništa se nije promenilo od juče do danas. Sama procedura je poverljiva, tako da o njoj nećemo moći dalje da govorimo", rekao je predstavnik EEAS.

U Briselu se nezvanično govori da bi Savet EU mogao da glasa o imenovanju Fajonove bez prethodnog odobrenja Corepera putem pisane procedure, ali je za pokretanje te procedure neophodna saglasnost svih država članica.

Druga opcija je glasanje na redovnoj sednici Saveta ministara koje priprema Coreper.