Grčke vlasti izdale su hitno upozorenje zbog šumskog požara koji je izbio u oblasti Melidohori, u regionalnoj jedinici Heraklion na ostrvu Krit.

Građanima i turistima koji se nalaze u tom području na mobilne telefone stigla je poruka sistema za vanredne situacije sa pozivom na oprez.

U upozorenju koje je poslala Civilna zaštita Grčke navodi se:

„Šumski požar u području Melidohori, u regionalnoj jedinici Heraklion. Ostanite u pripravnosti i pratite uputstva nadležnih organa.“

Uz poruku je prosleđen i link sa zvaničnim smernicama za zaštitu stanovništva u slučaju požara.

Jedna turistkinja poslala nam je fotografiju upozorenja koje svima stiže na mobilni telefon.

Važno upozorenje za turiste

Tokom letnjih meseci Grčka često koristi sistem hitnog upozoravanja 112, kojim se stanovnici i turisti u ugroženim područjima obaveštavaju o požarima, poplavama, zemljotresima i drugim vanrednim situacijama.

Ukoliko primite ovakvu poruku, nadležni savetuju da:

ostanete smireni,

pratite uputstva Civilne zaštite,

izbegavate područje zahvaćeno požarom,

budete spremni za eventualnu evakuaciju ukoliko to nalože nadležni organi.

Grčke službe prate razvoj situacije na terenu, dok se vatrogasne ekipe bore sa vatrenom stihijom.

Podsetimo, grčke službe civilne zaštite nalaze se u stanju pojačane pripravnosti zbog veoma visokog rizika od izbijanja i širenja šumskih požara u više delova zemlje, saopštio je juče Generalni sekretarijat za civilnu zaštitu Ministarstva za klimatske krize i civilnu zaštitu te zemlje. Opširnije o tome čitajte u POSEBNOJ VESTI.