Ruske posade bespilotnih letelica uništavaju poslednje linije snabdevanja ukrajinskih oružanih snaga u Krasnom Limanu, prema rečima načelnika posade bespilotnih letelica 25. kombinovane armije grupe snaga „Zapad“, pozivnog znaka „Morijak“.

"Neprijatelju u Krasnom Limanu preostala su samo dva ili tri načina za isporuku", navodi ga rusko Ministarstvo odbrane, prenosi ruska agencija.

Prema izveštaju ruske strane, operateri dronova aktivno uništavaju:

- zemaljski robotski sistemi;

- bespilotna kolica koja prevoze zalihe samo u malim količinama;

- teretne bespilotne letelice koje ispuštaju male terete.

Kako je Morjak objasnio, posebnu ulogu u tome igra posada „Molnija“, koja deluje u tesnoj saradnji sa prednjim jedinicama.

"Tim radi od 2024. godine, a momci su već veoma kompetentni, verovatno najbolji tim u vojsci, jer nam stalno dolaze ljudi iz različitih jedinica na obuku", rekao je on.

Morjak je naglasio da ruska vojska ide ka pobedi, dok ukrajinski vojnici navodno beže sa osvojenih teritorija.

Ranije ovog meseca, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Valerij Gerasimov je izvestio da se oslobađanje Krasnog Limana - važnog administrativnog centra i glavnog logističkog čvorišta - bliži kraju. Ministarstvo odbrane Rusije je izvestilo da ruske snage već sprovode operacije čišćenja i razminiranja tamo.

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