Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su udari izvedeni 11. jula visoko preciznim oružjem dugog dometa na vojno-industrijske objekte u Kijevu, prema njihovim tvrdnjama, potvrdili sposobnost ruskih oružanih snaga da pouzdano pogode ciljeve širom Ukrajine.

- Današnji uspešni udari na dva objekta vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu i infrastrukturu morskih luka u Odesi, Čornomorsku i Izmailu u Odeskoj oblasti potvrdili su sposobnost ruskih oružanih snaga da pouzdano pogode bilo koje ciljeve širom Ukrajine - navodi se u saopštenju koje prenosi TASS.

Rusko ministarstvo tvrdi i da je analiza upotrebe njihovog visokopreciznog oružja pokazala sposobnost probijanja sistema protivvazdušne i raketne odbrane koje je, kako navode, Ukrajina dobila od zapadnih saveznika.

U saopštenju se dodaje da se grupni udari preciznim oružjem izvode protiv ukrajinskih lučkih objekata, kao i plovila za koja Moskva tvrdi da isporučuju oružje i vojnu opremu Ukrajini.

Ukrajinske vlasti prijavile povređene i štetu

Sa druge strane, ukrajinske vlasti saopštile su da je u noćašnjem raketnom napadu na Kijev povređeno najmanje 11 osoba, među kojima je i jedno dete.

Prema navodima načelnika Kijevske gradske vojne administracije Timura Tkačenka i gradskih vlasti, materijalna šteta zabeležena je na više lokacija u gradu.

Izvor: Tanjug, TASS