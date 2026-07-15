Ujedi pasa i mačaka na ulicama nisu retkost, a mnogi građani ne znaju da u takvim situacijama imaju pravo da traže novčanu odštetu.

Prema važećim propisima, odgovornost zavisi od toga da li je životinja vlasnička ili lutalica, dok visina naknade zavisi od težine povreda i načina na koji se postupak vodi.

Ko odgovara za ujed?

Ako vas ujede pas koji ima vlasnika, za nastalu štetu odgovara upravo vlasnik životinje.

Ukoliko je reč o psu ili mački lutalici, odgovornost snosi grad ili opština na čijoj teritoriji se incident dogodio.

Šta možete da naplatite?

Građani imaju pravo na naknadu:

nematerijalne štete (fizički bol, strah i duševni bol),

materijalne štete (troškovi lečenja, pocepana garderoba i drugi nastali izdaci).

Šta uraditi odmah nakon ujeda?

Kako biste mogli da ostvarite pravo na odštetu, veoma je važno da odmah prikupite dokaze.

Stručnjaci preporučuju da:

odmah odete kod lekara i zatražite da u medicinskoj dokumentaciji bude navedeno da su povrede nastale ujedom psa ili mačke;

uzmete podatke ljudi koji su prisustvovali događaju;

pozovete policiju kako bi sačinila službenu belešku;

prijavite slučaj nadležnom komunalnom preduzeću, posebno ako je u pitanju pas lutalica.

Kolika odšteta može da bude?

Postoje dva načina za ostvarivanje naknade.

Vansudski postupak

Građani mogu da postignu sporazum sa gradom ili opštinom, a iznosi koji se najčešće isplaćuju kreću se od 30.000 do 60.000 dinara.

Sudski postupak

Ukoliko se pokrene sudski postupak, proces može trajati od šest meseci do godinu dana, ali su odštete znatno veće.

U zavisnosti od težine povreda, sudovi dosuđuju od 100.000 do više od 150.000 dinara, a u pojedinim slučajevima i više.

Stručnjaci savetuju

Nakon pružene medicinske pomoći preporučuje se da građani potraže pravni savet kako bi na najbolji način zaštitili svoja prava i prikupili svu potrebnu dokumentaciju za eventualni postupak.