Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da očekuje da će ukrajinski sukob biti rešen do kraja njegovog predsedničkog mandata.

"Mislim da hoće", rekao je za Foks njuz kada su ga pitali da li će se sukob u Ukrajini završiti pre kraja njegovog predsedničkog mandata, koji je 20. januara 2029. godine.

Zelenski se zahvalio Trampu

Ukrajina bi mogla da postane treća zemlja u svetu koja će proizvoditi rakete za protivvazdušne sisteme "Patriot", izjavio je danas u Kijevu predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

"Ukrajina se prvi put približava mogućnosti proizvodnje raketa za "Patriot" i može postati treća zemlja u istoriji koja ima ovaj sporazum i ovu privilegiju...Veoma je važno da na ovom putu sve funkcioniše za naše timove, i da rakete za „Patriote“ sa oznakom 'Proizvedeno u Ukrajini'što pre postanu stvarnost, što će približiti bezbednost i pobedu života u Ukrajini", rekao je Zelenski, obraćajući se na svečanosti povodom Dana ukrajinske državnosti.

On je zahvalio Sjedinjenim Američkim Državama i predsedniku Donaldu Trampu na, kako je rekao, političkoj odluci koja bi u budućnosti mogla da doprinese spasavanju hiljada života u Ukrajini.

Istakao je i da Ukrajina razvija svoj odbrambeno-industrijski kompleks i da je u toku stvaranje novih mogućnosti za proizvodnju domaćeg naoružanja.

Zelenski je naveo da Ukrajina tokom 2026. godine planira proizvodnju oko 10 miliona bespilotnih letelica, kao i da ukrajinske snage već presreću više od 90 odsto ruskih udarnih dronova tipa "šahed", prenosi Suspilne.

"Iza svake oborene mete nisu samo brojke, već životi ljudi. Svaki ruski dron koji ne stigne do cilja znači sačuvan život ili očuvan objekat", rekao je Zelenski, prenosi Tanjug.

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