Pravi prijatelj je osoba na koju možete da se oslonite kada vam je teško, a to se često vidi kroz sasvim obične rečenice koje izgovara u svakodnevnim razgovorima.

„Tu sam za tebe.“

Dobar prijatelj će uvek stati uz vas, bilo da vam je potrebna emotivna podrška ili konkretna pomoć. Ono što ga izdvaja jeste to što ne očekuje ništa zauzvrat.

Na primer, ponudiće da vam pomogne da sredite kuću posle večere ili da vas sasluša kada imate težak dan, bez želje za pohvalom ili uslugom. Pravi prijatelji ne nestaju kada pomoć postane neprijatna ili zahtevna.

„Baš sam danas mislio/la na tebe.“

Pravi prijatelji ne čekaju da im se prvi javite. Poslaće poruku ili pozvati samo da čuju kako ste, čak i kada nema posebnog razloga za to.

Ova rečenica pokazuje da ste im važni i da misle na vas čak i kada niste zajedno.

„Kako si stvarno?“

Ako imate sreće, uz sebe ćete imati prijatelje koji će primetiti kada nešto nije u redu, čak i ako tvrdite da jeste.

Oni ne žele samo uobičajeni odgovor „dobro sam“, već ih iskreno zanima kako se zaista osećate. Trude se da stvore prostor u kojem možete otvoreno da govorite o svojim emocijama.

„Jesam li te povredio/la?“

Pravi prijatelji umeju da priznaju grešku.

Ako osete da su vas nečim povredili, pitaće vas o tome i potrudiće se da isprave situaciju. Ne beže od odgovornosti niti izbegavaju izvinjenje kada znaju da su pogrešili.

„Tu sam ako ti bilo šta zatreba.“

Ova jednostavna rečenica može mnogo da znači.

Njome prijatelj pokazuje da ne morate sami da prolazite kroz teške trenutke i da uvek imate nekoga na koga možete da računate, bilo da vam treba razgovor ili konkretna pomoć.

„Daj sebi vremena, koliko god ti treba“

Dobar prijatelj neće vas pritiskati.

Ovo vas može iznenaditi, ali treba znati da prijatelji razumeju da niste uvek raspoloženi za razgovor ili akciju.

Ova rečenica pokazuje strpljenje i poštovanje prema drugoj osobi.

Prava prijateljstva opstaju i kada se ljudi neko vreme ne viđaju. Kada se ponovo sretnu, nastavljaju tamo gde su stali.

„Javi mi kad stigneš kući.“

Ova kratka poruka i dalje ima veliku vrednost.

Pokazuje da je prijatelju stalo do vaše bezbednosti i da želi da zna da ste dobro stigli.

„Pričaj mi još.“

Jedna od najvažnijih osobina dobrog prijatelja jeste da ume pažljivo da sluša.

Kada kaže: „Pričaj mi još“, pokazuje da ga iskreno zanima ono što govorite i da vam posvećuje punu pažnju, umesto da samo čeka svoj red za razgovor.

„Baš sam ponosan/ponosna na tebe.“

Svi volimo da neko primeti naš trud i uspehe.

Kada vam prijatelj kaže da je ponosan na vas, to može imati mnogo veći značaj nego što mislite. Takve reči potvrđuju da neko vidi koliko ste se trudili i iskreno se raduje vašem uspehu.

Pravi prijatelji ne slave samo velike pobede. Oni primećuju i male korake napred i ne štede reči podrške kada vam je to najpotrebnije, piše Your tango.