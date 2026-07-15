Pop zvezda Jelena Karleuša gostovala je u emisiji Amidži šou, gde je promovisala dve nove pesme.

- Slomila sam šaku tj. jednu koščicu i to baš dan pre snimanja spota, pala sam sa merdevina u svom garderoberu. Nisam stavila longetu, ni gips jer sam morala da snimam. Nadam se da je vredelo - priznala je JK.

Pevačica se dotakla i "finansijske injekcije", koja joj je bila potrebna da bi dva spota ugledala svetlost dana.

U trenucima dok je radila na novim projektima, ruku joj je pružio vlasnik Pinka, Željko Mitrović, a Jelena je sada javno izrazila veliku zahvalnost.

- Željko Mitrović mi je pomogao da se snime spotovi ovde u studiju u Šimanovcima. Ovo sve jako mnogo koštao, pomogao mi je i ispao džek da ovo sve ispadne kako treba. Ovo što on ima ovde je milionska tehnika - rekla je Karleuša i dodala:

- Da nije bilo njega, ovo ne bi izgledalo ovako. Neko sam ko nema dlake na jeziku, mogu da kažem da sam se puno zadužila i da ću tek da platim sve što sam uradila. Bacila sam se na nastupe da bih sve ovo otplatila. Spotovi jako puno koštaju, ali publika to očekuje od mene. Celo leto ću raditi da ovo otplatim, nemam bogate udvarače i muževe - priznala je ona.



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