Na potezu od mosta Gazela do Bloka 70A planira se uređenje gotovo tri kilometra leve obale, a prvi korak ka realizaciji već je načinjen - raspisan je postupak za izbor projektanata koji će osmisliti izgled budućeg priobalja. Konkurs traje do 31. jula.

Ako plan bude sproveden do kraja, deo obale koji danas najvećim delom služi prolaznicima, rekreativcima i biciklistima, mogao bi da preraste u savremenu gradsku zonu namenjenu odmoru, sportu i boravku uz reku. U planu su nova šetališta, uređeni vidikovci, pontoni, mesta za odmor, zelenilo i sadržaji koji bi trebalo da povežu grad sa rekom na način kakav je u evropskim prestonicama odavno postao standard.

Prema dokumentaciji javne nabavke, budući projektanti imaće zadatak da izrade idejno rešenje i urbanistički projekat za čitav potez, od špica nasipa kod Starog železničkog mosta do Ulice Agustina Neta u Bloku 70A. Osim arhitektonskog izgleda, biće pripremljene i 3D vizualizacije koje će pokazati kako bi ovaj deo Novog Beograda mogao da izgleda po završetku radova.

Posebnu pažnju privlači planirana izgradnja vidikovaca, pasarele i pontona. Dok bi vidikovci građanima pružili nove poglede na Savu i staro gradsko jezgro, pontoni bi omogućili neposredniji kontakt sa rekom i otvorili prostor za razvoj novih rekreativnih sadržaja na vodi. Istovremeno, projektanti će morati da pronađu rešenja koja neće ugroziti osnovnu funkciju savskog nasipa, odnosno zaštitu od visokih voda, pa će svi planirani sadržaji morati da budu usklađeni sa strogim vodoprivrednim uslovima.

Poslednjih godina prestonica sve više pažnje usmerava ka svojim rekama. Uređeni delovi Savskog keja, izgradnja Linijskog parka na dunavskoj obali, kao i planovi za nove pešačke i biciklističke veze pokazuju da razvoj priobalja postaje jedan od važnijih urbanističkih pravaca grada. Stručnjaci već dugo ukazuju da Beograd, uprkos desetinama kilometara obale, još nije u potpunosti iskoristio potencijal Save i Dunava kao javnog prostora namenjenog građanima.

Za sada je, međutim, reč tek o prvoj fazi. Posle izbora projektantskog tima uslediće izrada planske dokumentacije, nakon čega će biti poznato kako će buduća promenada izgledati, koliko će koštati i kada bi radovi mogli da počnu.