Kako je saopšteno iz tog preduzeća, tretmanom će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: Bojčinska šuma, nasip Progar - deo ka "Tarzan plaži", Boljevci uz kanale i deo uz Savu ka Nautičkom selu, Nasip od Bloka 45 ka Ostružničkom mostu i Jakovu,potom naselja Pećani, Rucka i Ostružnička šuma, nasip od Malog Raja do Jabučkog rita, nasip od Pančevačkog mosta ka Malom Raju, Mali Raj, Azilantski centar i Katin kanal, naselja Kanarevo brdo, Miljakovac, Vidikovac, Petlovo brdo, Skojevsko naselje i Kneževac, Sunčani breg, Miljakovačko brdo, Batajnica, Cerak vinogradi, Čukarička padina i Banovo brdo, Dedinje, Lisičiji potok, Prokop, Topčidersko brdo, Diplomatska kolonija i naselje Šangaj.

Tretmani će biti sprovedeni isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, a to podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature i snagu vetra.

Nažalost, kišoviti vremenski uslovi pogoduju razmnožavanju komaraca, a ne pogoduju sprovođenju akcija suzbijanja zbog termolabilnosti preparata.

Zbog toga, JKP "Gradska čistoća" apeluje na sugrađane da imaju razumevanje i strpljenje za ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine koje su u punoj pripravnosti, te da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.

Takođe, apeluje na sugrađane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, koji su idealna mesta za razmnožavanje komaraca, kao i da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju, te da ekipama „Gradske čistoće“ omoguće nesmetan rad.

Ekipe JKP „Gradska čistoća“ nastaviće da sprovode akcije suzbijanja komaraca i u narednim danima ukoliko to dozvole vremenske prilike.

Ukoliko građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome mogu da obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 sata, i subotom od 8 do 14 sati.

Povećanu brojnost komaraca sugrađani mogu prijaviti i dopisom na imejl adrese info.centar@gradskacistoca.rs i ekologija@gradskacistoca.rs te porukom na zvaničnu Instagram stranicu preduzeća @gradska_cistoca_beograd, kao i pozivom na broj telefona Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine 011/30-54-039 .

Preparat koji ekipe JKP „Gradska čistoća“ koriste za tretmane termalnog i hladnog zamagljivanja odraslih jedinki komaraca sa zemlje i vode registrovani su kod Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah, prenosi Tanjug.

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