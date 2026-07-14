Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko 12.30 sati kod Surčina.

Kako se nezvanično saznaje, do udesa je došlo na obilaznici kod Surčina, u smeru ka Nišu, kada je kombi vožnjom u rikverc udario u kamion.

Po dolasku na lice mesta policija i vatrogasci su utvrdili da je jedna osoba zaglavljena u vozilu.

Na izvlačenju povređenog su učestvovali pripadnici VSJ Novi Beograd i Surčin - sedam vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila.

Oni su uz pomoć sajle i razvalnog alata, oslobodili povređeno lice u svesnom stanju i predali ga ekipi Hitne pomoći na dalje zbrinjavanje.

Alo/Blic

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