Pripadnici saobraćajne policije u Nišu tokom prvog dana sedme centralne akcije pojačane kontrole saobraćaja otkrili su i sankcionisali ukupno 372 saobraćajna prekršaja, od kojih se čak 216 odnosilo na prekoračenje dozvoljene brzine.

Među najtežim prekršajima izdvojena su dvojica državljana Turske koje je presretač zaustavio na auto-putu kod Ražnja. Jedan od njih, tridesetpetogodišnji vozač "mercedesa", kretao se brzinom od 203 kilometra na čas, dok je tridesetčetvorogodišnji vozač "poršea" vozio 185 kilometara na čas, iako je na toj deonici maksimalna dozvoljena brzina 130 kilometara na čas.

Kako se navodi u saopštenju PU Niš, obojica vozača su privedeni sudiji za prekršaje koji je tridesetpetogodišnjem vozaču "mercedesa" izrekao novčanu kaznu u iznosu od 25.000 dinara i zabranu upravljanja vozilom "B" kategorije u trajanju od dva meseca, dok je tridesetčetvorogodišnjem vozaču "poršea" izrečena novčana kazna u iznosu od 15.000 dinara.

- Takođe, saobraćajne patrole u Nišu sankcionisale su 24 vozača električnih trotineta koji su učinili 43 prekršaja, odnosno 16 prekršaja nekorišćenja zaštitne kacige, 13 prekršaja nekorišćenja svetloodbojnog prsluka, šest prekršaja neposedovanja identifikacione nalepnice, pet prekršaja kretanja po površini koja nije namenjena za trotinete, dva prekršaja korišćenja slušalica na oba uva, kao i jedan prekršaj nepostupanja po znaku policije - navode iz Policijske uprave za Niš.