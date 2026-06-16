Drama koja je umalo odnela još jedan život odigrala se na magistralnom putu između Donjeg Milanovca i Kladova, kod mesta Golubinje, kada je vozač motocikla izgubio kontrolu, sleteo sa puta i završio u provaliji dubokoj tridesetak metara.

Da ova teška nesreća ne dobije najtragičniji epilog, pobrinuli su se požrtvovanom akcijom vatrogasci-spasioci i time ponovo pokazali zašto nose titulu heroja.

Za samo nekoliko minuta, na nepristupačan teren stigle su spasilačke ekipe iz Donjeg Milanovca i Kladova. Situacija je bila kritična - povređeni čovek se nalazio na dnu duboke provalije, a svaki minut je bio važan za njegov život.

Glavni teret i najveća zasluga u ovoj dramatičnoj akciji pripali su upravo vatrogascima-spasiocima: zbog dubine i nepristupačnosti terena, vatrogasci su morali da koriste posebnu užad i alpinističku opremu.

Uz neverovatan napor i profesionalizam, uspeli su da povređenog čoveka izvuku na sigurno i predaju ga u ruke lekarima.

Nakon što su ga vatrogasci uspešno izvukli iz ambisa, lekarska ekipa Hitne pomoći preuzela je povređenog vozača. Prema nezvaničnim saznanjima, on je sa teškim povredama hitno transportovan u bolnicu u Požarevcu, gde mu je ukazana medicinska pomoć i gde se utvrđuje stepen povreda.

Policija je na mestu nesreće obavila uviđaj i trenutno utvrđuje sve detalje i uzroke koji su doveli do ovog teškog udesa.

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