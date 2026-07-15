U Srbiji će danas u većini mesta biti pretežno sunčano i toplo, ali će se tokom dana vreme lokalno menjati. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava da će se uz razvoj oblačnosti u pojedinim krajevima pojaviti kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, pa će u nekim mestima kiša padati veoma intenzivno.

Kako je RHMZ naveo u jutarnjoj najavi objavljenoj danas u 5.55 časova, pre podne se kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom očekuju na severu, zapadu i jugozapadu Srbije, dok će se sredinom dana i posle podne nestabilnosti proširiti i na ostale regione.

Najviša dnevna temperatura kretaće se od 31 do 34 stepena, uz slab i promenljiv vetar.

Gde danas postoji najveća šansa za pljuskove?

Prema prognozi RHMZ-a, prvi oblaci razvijaće se tokom prepodneva na severu Vojvodine, kao i na zapadu i jugozapadu zemlje. Tokom popodneva kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom mogući su i u ostalim krajevima Srbije.

Iako neće padati svuda, tamo gde se oblaci razviju kiša može biti veoma intenzivna u kratkom vremenskom periodu, praćena grmljavinom.

Beograd ostaje na više od 30 stepeni

U glavnom gradu će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplo, uz maksimalnu temperaturu oko 33 stepena.

Tek posle podne postoji mala verovatnoća da se u pojedinim delovima Beograda ili njegove okoline razvije oblačnost koja može doneti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom.

Od četvrtka ponovo paklene vrućine

Prema izgledima vremena do 22. jula, od četvrtka do subote ponovo će biti veoma toplo, sa maksimalnim temperaturama od 32 do 36 stepeni.

Već u četvrtak lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, dok će u petak u većini mesta ostati suvo.

Za vikend nagli preokret – stižu nevreme, grad i olujni vetar

Najveća promena očekuje se u subotu, navodi RHMZ.

Posle veoma toplog jutra i prepodneva, prvo na severu i zapadu Srbije, a zatim i u ostalim krajevima, stiže osetno osveženje uz kišu, pljuskove sa grmljavinom, lokalne grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar.

U nedelju će se na severu zemlje vreme postepeno razvedravati, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno uz povremenu kišu.

Početkom naredne sedmice očekuje se stabilizacija vremena i prijatnije temperature koje će se u većini mesta kretati između 24 i 29 stepeni.