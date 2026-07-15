U Srbiji će danas u većini mesta biti pretežno sunčano i toplo, ali će se tokom dana vreme lokalno menjati. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava da će se uz razvoj oblačnosti u pojedinim krajevima pojaviti kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, pa će u nekim mestima kiša padati veoma intenzivno.

Kako je RHMZ naveo u jutarnjoj najavi objavljenoj danas u 5.55 časova, pre podne se kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom očekuju na severu, zapadu i jugozapadu Srbije, dok će se sredinom dana i posle podne nestabilnosti proširiti i na ostale regione.

Najviša dnevna temperatura kretaće se od 31 do 34 stepena, uz slab i promenljiv vetar.

Gde danas postoji najveća šansa za pljuskove?

Prema prognozi RHMZ-a, prvi oblaci razvijaće se tokom prepodneva na severu Vojvodine, kao i na zapadu i jugozapadu zemlje. Tokom popodneva kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom mogući su i u ostalim krajevima Srbije.

Iako neće padati svuda, tamo gde se oblaci razviju kiša može biti veoma intenzivna u kratkom vremenskom periodu, praćena grmljavinom.

Beograd ostaje na više od 30 stepeni

U glavnom gradu će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplo, uz maksimalnu temperaturu oko 33 stepena.

Tek posle podne postoji mala verovatnoća da se u pojedinim delovima Beograda ili njegove okoline razvije oblačnost koja može doneti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom.

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Od četvrtka ponovo paklene vrućine

Prema izgledima vremena do 22. jula, od četvrtka do subote ponovo će biti veoma toplo, sa maksimalnim temperaturama od 32 do 36 stepeni.

Već u četvrtak lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, dok će u petak u većini mesta ostati suvo.

Za vikend nagli preokret – stižu nevreme, grad i olujni vetar

Najveća promena očekuje se u subotu, navodi RHMZ.

Posle veoma toplog jutra i prepodneva, prvo na severu i zapadu Srbije, a zatim i u ostalim krajevima, stiže osetno osveženje uz kišu, pljuskove sa grmljavinom, lokalne grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar.

U nedelju će se na severu zemlje vreme postepeno razvedravati, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno uz povremenu kišu.

Početkom naredne sedmice očekuje se stabilizacija vremena i prijatnije temperature koje će se u većini mesta kretati između 24 i 29 stepeni.