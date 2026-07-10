Kamiondžija iz Novog Pazara B. L. pronađen je mrtav u Bugarskoj. Kako Alo! saznaje, njegovo telo pronađeno je u blizini granice sa Turskom.

Ovaj vozač kamiona pre nekoliko dana bio je u Turskoj gde je istovario robu, a zatim se uputio ka Bugarskoj. Od tada mu se gubi svaki trag.

Porodica ga je nekoliko dana bezuspešno zvala na mobilni telefon, a zatim su se obratili nadležnim organima.

Ubrzo je policija u Bugarskoj, u blizini Svilengrada, pronašla telo B. L.

Obavljen je uviđaj i telo je poslato na obdukciju.

Do sada nije saopšten tačan uzrok smrti vozača iz Novog Pazara. Pojedini mediji objavili su da je telo pronađeno pored kamiona, ali ni to još nije zvanično potvrđeno.

M. J.

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