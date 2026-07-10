Kamiondžija iz Novog Pazara B. L. je, prema prvim informacijama, ubijen u Bugarskoj.

Kako se saznaje, njegovo telo pronađeno je pored kamiona u Bugarskoj, a policija intenzivno istražuje okolnosti ovog tragičnog događaja.

Bugarske nadležne službe vode istragu o slučaju, a zasad nema zvaničnih informacija.

Prema dosadašnjim saznanjima, telo vozača pronađeno je pored teretnog vozila, nakon čega je pokrenuta istraga radi utvrđivanja svih okolnosti smrti.

Više informacija o mogućem motivu i rezultatima istrage očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

Alo/Sandžak Danas

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