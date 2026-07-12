Tuga u Raškoj! Mladi kamiondžija B. L. (26) iz Novog Pazara pronađen je mrtav u Bugarskoj, sumnja se da je brutalno ubijen, a zatim je njegovog kolegu i zemljaka H. B. (70) smrskala prikolica kamiona, takođe u Bugarskoj!

Dvojica Novopazaraca izgubila su život u Bugarskoj, a takođe reč je o dvojici kamiondžija. Telo B. L., starog svega 26 godina, pronađeno je nedaleko od graničnog prelaza Kapitan Andrejevo, na izlazu iz Bugarske prema Turskoj. Najpre su mediji preneli informaciju da je telo B. L. pronađeno pored njegovog kamiona na parkiralištu kod graničnog prelaza između Bugarske i Turske, međutim, nove informacije lede krv u žilama.

Kako navodi portal sandzakdanas.rs, B. L. je kamion ostavio na turskoj strani graničnog prelaza, nakon čega je pešice prešao u Bugarsku. Iz zasad neutvrđenih razloga udaljio se od graničnog područja, a njegovo telo kasnije je pronađeno ispod nadvožnjaka.

- Porodica i prijatelji navode da su nakon pregleda kamiona pronašli novac od prethodne ture, zbog čega smatraju da pljačka nije bila motiv događaja. U blizini mesta gde je pronađeno telo nalazi se i kazino, ali zasad nema zvaničnih informacija koje bi taj podatak dovele u vezu sa slučajem - naveo je izvor za sandzakdanas.rs

Prema nezvaničnim informacijama, smrt mladog Novopazarca nastupila je nasilno, ali zasad nema zvaničnih potvrda. Zbog toga se konačni zaključci očekuju nakon obdukcije i rezultata istrage koju vode bugarski istražni organi.

Društvene mreže preplavljene su porukama saučešća i oproštaja, dok mnogi izražavaju nadu da će istraga rasvijetliti sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

Međutim, u Bugarskoj je izgubio život još jedan Novopazarac - a ove podudarnosti izazvale su pravu jezu u raškoj oblasti, ali i celoj Srbiji. Državljanin Srbije H. B. stradao je na graničnom prelazu Gradina nakon što je pokušao da popravi svoj kamion. Naime, došlo je do kvara na vazdušnom jastuku, usled čega se vozilo spustilo i usmrtilo ga.

Prema informacijama do kojih je došla redakcija sandzakdanas.rs, nesreća se dogodila u sredu u večernjim satima, oko 18 sati, kada je H. B. tokom vožnje primetio kvar na kamionu, zbog čega je zaustavio vozilo i izašao kako bi utvrdio o čemu se radi.

- U jednom trenutku došlo je do pucanja vazdušnog jastuka (senzora visine vozila), usred čega se kamion iznenada spustio. Nesretni muškarac ostao je priklešten ispod vozila i preminuo je na licu mesta od zadobijenih povreda - naveo je izvor za sandzakdanas.rs

Prema dosadašnjim informacijama, reč je o nesrećnom slučaju izazvanom tehničkim kvarom na kamionu.

Vest o smrti H. B. potresla je Novi Pazar, jer je u tom gradu bio poznat kao dugogodišnji profesionalni vozač, a njegova iznenadna smrt rastužila je porodicu, prijatelje i brojne kolege.

Utvrđuju se okolnosti obe tragedije koje su potresle čitav region.

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