Osumnjičeni za ovaj monstruozni čin je uhapšen.

Prema nezvaničnim informacijama, reč je o maloletnici koja je pobegla iz kuće u području Prijedora. Navodno je bila i korisnik Zavoda Hum, koji se nalazi u Pofalićima. Navodno, ona i još dve devojčice, na njihov nagovor, tog kobnog dana otišle su u selo Kamensko, gde su bile u društvu mladića, kojom prilikom su konzumirale alkohol. Nezvanično, devojčicu je silovao mladić koji ima 29 godina.

Prema informacijama Dnevnog avaza, devojčici je navodno prećeno smrću ako bilo šta kaže, a nezvaničn majka jedne od devojčica ju je tukla. Bris uzet tokom lekarskog pregleda utvrđen je da je petnaestogodišnjakinja imala seksualni odnos. Nakon stravičnog čina, devojčica je bila u potresnom stanju. Prema nezvaničnim informacijama, pronađena je bosa, u šortsu i majici kako trči u blizini šume u večernjim satima.

Nakon što budu preduzete sve mere i radnje na dokumentovanju navedenog krivičnog delića, službenik Sektora kriminalističke policije podneće izveštaj o počinjenom krivičnom delu Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona, dodaje policija.