Velikan domaće kinematografije, reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar Đorđe Kadijević preminuo je u 94. godini, a sahrana će se obaviti danas.

Na večni počinak će biti ispraćen na Centralnom groblju, a kako prenose domaći mediji, porodica je zahtevala da se ispoštuju stroga pravila.

Članovi porodice su navodno zabranili ulazak u kapelu, a na ulazu se nalazi obezbeđenje.

Do kovčega navodno nije mogao ni Radoslav Zelenović, prijatelj Đorđa Kadijevića, koji je do poslednjeg dana bio s njim u kontaktu.

Pored kovčega su supruga njegovog preminulog sina i unuk.

Inače, na ispraćaju nema izjavljivanja saučešća, kapela je zatvorena, a kada izađe porodica za sandukom, ostali koji stoje ispred mogu da budu na udaljenosti od oko 20 metara iza porodice.

Najznačajnija ostvarenja

Filmsku karijeru započeo je šezdesetih godina prošlog veka, a široku afirmaciju stekao je filmovima koji su pomerali granice tadašnje jugoslovenske kinematografije. Njegovo najpoznatije ostvarenje je kultni horor „Leptirica“ iz 1973. godine, snimljen po pripoveci Milovana Glišića „Posle devedeset godina“. Film se smatra prvim domaćim horor ostvarenjem i decenijama uživa kultni status među publikom.

Među njegovim najznačajnijim filmovima nalaze se i „Praznik“, „Pohod“, „Darovi moje rođake Marije“, „Vuk Karadžić“, kao i brojne televizijske drame i serije koje su ostavile dubok trag u domaćoj produkciji.

Kadijević je bio autor i televizijske serije „Vuk Karadžić“, jednog od najznačajnijih istorijskih televizijskih projekata u Srbiji, kao i niza dokumentarnih i igranih ostvarenja inspirisanih nacionalnom istorijom, umetnošću i književnošću.

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