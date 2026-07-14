Karl-Gerhard, poznatiji kao "Mali Gerhard" Lundkvist, preminuo je noćas.

Švedski pevač i rok muzičar izdahnuo je u noći izmeu ponedeljka i utorka, potvrdila je njegova supruga Teptong Lundkvist.

- Moj suprug je preminuo prošlu noć u 00.42. Imao je 92 godine, bio je star - rekla je ona za Aftonbladet.

Najveću popularnost postigao je između 1958. i sredine 1960-ih godina. Njegove najpoznatije pesme su "Buona Sera", "What You've Done to Me" i "Den siste mohikanen".

Tokom karijere imao je priliku da lično upozna svog idola, Elvisa Prislija, o čemu je ponosno čuvao i fotografski dokaz.

Rad za druge zvezde

Pored pevanja bavio se komponovanjem i produkcijom. Napisao je pesmu "Allting har förändrat sig" za slavnu Anjetu Feltskug pre nego što je postala članica legendarne grupe ABBA.

Nastupao je sa svojom pratećom grupom The Rocking G-Men. Izvodio je energične obrade svetskih rock 'n' roll standarda, kao što su hitovi koje je u originalu pevao Little Richard, ali i pesme na švedskom jeziku.

BONUS VIDEO: