Policija u Nišu podneće krivičnu prijavu protiv D. G. (51) iz okoline ovog grada, nakon što je u dvorištu njegove porodične kuće pronađen zasad sa 13 stabljika za koje se sumnja da su kanabis.
Kako je saopšteno iz Policijske uprave Niš, sumnja se da je muškarac stabljike zasadio i uzgajao, a tokom pretresa kuće pronađena je i materija za koju se sumnja da je marihuana.
Ukupno je pronađeno 131 gram materije nalik na marihuanu, koja je oduzeta i biće predmet daljeg veštačenja.
D. G. se sumnjiči za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.
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