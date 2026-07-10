Policija u Nišu podneće krivičnu prijavu protiv D. G. (51) iz okoline ovog grada, nakon što je u dvorištu njegove porodične kuće pronađen zasad sa 13 stabljika za koje se sumnja da su kanabis.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Niš, sumnja se da je muškarac stabljike zasadio i uzgajao, a tokom pretresa kuće pronađena je i materija za koju se sumnja da je marihuana.

Ukupno je pronađeno 131 gram materije nalik na marihuanu, koja je oduzeta i biće predmet daljeg veštačenja.

D. G. se sumnjiči za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.