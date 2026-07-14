Dežurni državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru predložio je određivanje pritvora M. Lj. (67) iz Kotora, vozaču minibusa koji je učestvovao u teškoj saobraćajnoj nesreći u mestu Lipci, u kojoj je poginula dvadesetjednogodišnja devojka iz Niša, dok je još 16 državljana Srbije povređeno.

Kako je saopšteno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, pritvor je predložen zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Tragedija na povratku sa Ostroga

Prema navodima tužilaštva, M. Lj. je 12. jula upravljao minibusom koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu u mestu Lipci, u opštini Kotor.

U prevrtanju vozila život je izgubila S. J. (21) iz Niša, dok je 16 putnika zadobilo telesne povrede različitog stepena.

Kako je ranije saopštila Uprava policije Crne Gore, minibus se kretao iz pravca Nikšića kada je iz za sada utvrđenih razloga udario u kamenu kosinu sa desne strane kolovoza, nakon čega se prevrnuo.

Od siline udara vozilo je gotovo potpuno uništeno.

Sumnja na premor i pospanost vozača

Preliminarni rezultati istrage ukazuju da bi uzrok nesreće mogli biti premor i pospanost vozača.

Policija i tužilaštvo nastavljaju prikupljanje dokaza kako bi utvrdili sve okolnosti pod kojima je došlo do tragedije, kao i eventualnu odgovornost vozača.

Očekuje se da će tokom istrage biti analizirani svi relevantni dokazi, uključujući tragove sa mesta nesreće, tehničko stanje vozila i iskaze svedoka.

Vraćali se sa pokloničkog putovanja

Kako je ranije objavljeno, putnici u minibusu bili su državljani Srbije koji su se vraćali sa pokloničkog putovanja u manastir Ostrog.

Nesreća se dogodila oko 13 časova, a na mesto tragedije odmah su upućene ekipe policije, Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačkih službi.

Povređeni su nakon ukazane prve pomoći prevezeni u zdravstvene ustanove u Risnu, Kotoru i Podgorici, gde je većina njih zbrinuta i nalazi se van životne opasnosti.

Istraga o uzroku jedne od najtežih saobraćajnih nesreća u Crnoj Gori ove godine i dalje je u toku.

Adria TV