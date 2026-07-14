Umesto da odgovara za jezive pretnje koje je uputila svima koji se ne slažu sa njom, sud u Čačku je procenio da lažni ekolog Ljiljana Bralović nije prekršila zakon kada je na skupu u Čačku izjavila: „Naprednjaci nisu ljudi, jahaćemo ih, šutirati, valjati u katran i perje, čeka ih kazna veća od robije!“

Da stvari budu još gore, u obrazloženju presude je navedeno da nema ništa loše u tome da se „šutiraju i jašu" naprednjaci, a da je hiperbola i metafora to što bi ljude „valjali u katran i perje“.

Na kraju, Bralovićeva neće snositi odgovornost za stravične pretnje koje su neshvatljive normalnom umu.

Ovo je još jedan pokazatelj da je jedini cilj blokadera da fizički uklone sve neistomišljenike i da nasilno zauzmu fotelje, a da su im zvezde vodilje nasilje i mržnja prema Srbiji.

I tako zakon za blokadere sa dna kace ne važi, oni mogu da vređaju, linčuju, pozivaju na teror... Ovo je još jedan skandal u nizu, a nadamo se da će im uskoro doći kraj!

Međutim, ovo nije prvi put da Ljiljana Bralović preti predsedniku Srbije i članovima SNS.

Naime, ona je na društvenim mrežama svojevremeno objavila karikaturu u kojoj se na krajnje neprimeren način aludira na nasilje nad predsednikom Srbije Aleksandar Vučić.

U svojoj sramnoj objavi blokaderka navodi da su blokaderi „smrtno ranili troglavu aždahu“, aludirajući na predsednika Vučića.

„Prvo smo ustali protiv ’Rio Tinta’, rekli ste to je politika, da smo strani plaćenici, malo evropski, malo ruski, zavisi s koje strane je vetar duvao. Stali smo uz studente, hranili ih, pratili, dočekivali i ispraćali. Rekli ste da smo Piculine ustaše. Digli smo se da se borimo za srpskog seljaka. Tukli ste nas i zatvarali! Ipak smo smrtno ranili troglavu aždahu! Još malo mlati repom i bljuje vatru, ali je na izdisaju! Idemo još jače, složenije i upornije! Sunce slobode samo što nije izgrejalo!“, napisala je blokaderka Bralović.