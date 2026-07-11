Policija u Subotici je uhapsila je L. L. (19) iz Beograda i K. V. (44) iz Subotice zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

U saopštenju Policijske uprave Subotica navodi se da su oni uhapšeni juče u dve odvojene akcije koje su sproveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova.

Policija je pretresom vozila marke "golf", kojim je upravljao L. L, a koji je zaustavljen na auto-putu u blizini Subotice, u prtljažniku pronašla 10 paketa sa oko 11 kilograma biljne materije nalik na opojnu drogu marihuanu.

U drugoj akciji, policija je pretresom stana i drugih prostorija koje je koristio K. V, pronašla tri biljke visine oko 50 centimetara, nalik na opojnu drogu marihuanu, težine oko 770 grama, i oko 841 gram sasušene biljne materije nalik na opojnu drogu marihuanu u različitim pakovanjima.

Takođe, prilikom pretresa, policija je pronašla i oko 1,5 kilograma biljne materije nalik na halucinogene gljive, manju količinu smolaste materije nalik na opojnu drogu hašiš, opremu za laboratorijski uzgoj marihuane u veštačkim uslovima, kao i dva telefona za koje se sumnja da je K. V. koristio za izvršenje ovog krivičnog dela.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Subotici.

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