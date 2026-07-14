Suđenje odloženo za 7. oktobar zbog problema sa video-snimcima nadzornih kamera. Marjanović i dalje negira da je ubio suprugu.

Suđenje Zoranu Marjanoviću, optuženom za ubistvo supruge Jelene Marjanović, danas je ponovo odloženo u Višem sudu u Beogradu. Novi termin glavnog pretresa zakazan je za 7. oktobar.

Do odlaganja je došlo zbog tehničkih problema prilikom reprodukcije video-snimaka sa nadzornih kamera, koji predstavljaju jedan od dokaza u postupku i odnose se na dan kada je pevačica nestala i ubijena.

Veštak predložio pregled svih snimaka

Tokom današnjeg ročišta veštak je predložio da se na narednom suđenju izvrši kompletan pregled svih video-zapisa kako bi se izbegli novi tehnički problemi i omogućila detaljna analiza materijala.

Sud je prihvatio da se izvođenje ovog dokaza nastavi na narednom pretresu.

Marjanović negira optužbe

Zoran Marjanović od početka postupka odbacuje optužbe i tvrdi da nije izvršio ubistvo svoje supruge Jelene Marjanović, koja je nestala 2. aprila 2016. godine tokom trčanja na nasipu u beogradskom naselju Crvenka u Borči, a njeno telo pronađeno je narednog dana u kanalu.

Ovaj slučaj godinama izaziva ogromnu pažnju javnosti i predstavlja jedan od najpraćenijih sudskih procesa u Srbiji.

Presuda ukinuta, suđenje počelo ispočetka

Suđenje se sada vodi iz početka, nakon što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom je Marjanović bio osuđen na 40 godina zatvora zbog teškog ubistva.

Apelacioni sud je ocenio da je neophodno ponovno razmatranje dokaza i utvrđivanje svih činjenica, zbog čega je predmet vraćen Višem sudu na novo suđenje.

Istovremeno, 3. oktobra 2023. godine ukinut mu je pritvor, pa se od tada u nastavku postupka brani sa slobode.

Nastavak suđenja zakazan je za 7. oktobar, kada bi sud trebalo da pregleda video-snimke i nastavi izvođenje dokaznog postupka.