Građani prijavili sukob u Ulici Jovanke Radaković, jedan muškarac povređen oštrim predmetom. Istraga treba da utvrdi kako je došlo do incidenta.

Stanovnike beogradskog naselja Mirijevo danas je uznemirio sukob koji je izbio na ulici, kada je, prema rečima građana, tokom tuče jedan mlađi muškarac povređen oštrim predmetom.

Incident se dogodio u Ulici Jovanke Radaković, gde su građani prijavili policiji da je došlo do fizičkog obračuna više osoba.

Prema nezvaničnim informacijama, tokom sukoba jedna osoba je zadobila povrede nakon napada nožem ili drugim oštrim predmetom.

Policija i Hitna pomoć odmah izašli na teren

Nakon prijave, na lice mesta izašli su pripadnici policije i ekipa Hitne pomoći, koja je ukazala pomoć povređenom muškarcu.

Za sada nije poznato koliko je osoba učestvovalo u sukobu, šta je bio povod tuče, niti kakve je tačno povrede zadobio povređeni.

Takođe, nema zvaničnih informacija o tome da li je osumnjičeni za napad identifikovan ili uhapšen.

Istraga u toku

Policijski službenici obavljaju uviđaj i prikupljaju informacije kako bi utvrdili sve okolnosti incidenta.

Više detalja biće poznato nakon završetka policijskih provera i utvrđivanja učesnika sukoba.

Telegraf.rs