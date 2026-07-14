Prema podacima NASA, potpuna faza pomračenja biće vidljiva na Grenlandu, Islandu, severu Rusije, u severnoj Španiji i na malom delu Portugala.

U ostalim delovima Evrope, uključujući i Balkan, moći će da se prati delimično pomračenje.

Ovo će biti prvo potpuno pomračenje Sunca koje će biti vidljivo iz Evrope još od 1999. godine, kada su najbolji pogled imali stanovnici jugozapadne Engleske.

U područjima gde neće doći do potpune tame, Sunce će izgledati kao da mu je neko „odgrizao“ veliki deo, jer će Mesec zakloniti njegov disk.

Potpuno pomraćenje će se videti samo u nekim zemljama

Astronomi navode da će tokom maksimuma pomračenja biti primetna promena u osvetljenju i temperaturi vazduha. Iako neće nastati potpuni mrak, dnevna svetlost će nakratko podsećati na sumrak ili svitanje. Što nebo bude vedrije, efekat će biti upečatljiviji.

Potpuno pomračenje pratiće uski pojas koji počinje iznad Grenlanda, prelazi preko Islanda i završava se u severnoj Španiji i na Balearskim ostrvima.

Na severu Rusije potpuna faza nastupiće oko podneva, dok će na Grenlandu i Islandu biti u kasnim popodnevnim ili večernjim satima.

U Španiji i krajnjem severozapadu Portugala potpuno pomračenje dogodiće se neposredno pre zalaska Sunca, što će stvoriti posebno spektakularan prizor.

Za većinu posmatrača potpuna faza trajaće manje od dva minuta, dok će na pojedinim lokacijama u Grenlandu, Rusiji i iznad severnog Atlantika potrajati oko dva i po minuta.

Upozorenja stručnjaka

Stručnjaci upozoravaju da se u Sunce nikada ne sme gledati golim okom, čak ni tokom pomračenja, jer može doći do trajnog oštećenja vida. Za bezbedno posmatranje neophodne su specijalne naočare za pomračenje Sunca, koje imaju sertifikovane solarne filtere i mnogo su tamnije od običnih sunčanih naočara.

Ukoliko planirate da fotografišete pomračenje, na foto-aparatu ili teleobjektivu obavezno koristite sertifikovani solarni filter.

Ljubitelji astronomije neće morati dugo da čekaju naredni spektakl. Španija će već 2. avgusta 2027. ponovo biti na putanji potpunog pomračenja Sunca.

Sledeća potpuna pomračenja biće vidljiva u južnoj Africi, Australiji, Severnoj i Južnoj Americi tokom narednih godina, piše sky.com.