Piper ocenjuje da je takav poziv besmislen i kao argument navodi iskustva zemalja koje su prethodnih godina bile domaćini svetske izložbe.

- Ako pogledamo poslednje tri velike EXPO izložbe, videćemo koliku su ekonomsku korist donele državama domaćinima. EXPO u Milanu 2015. godine ostvario je oko 800 miliona dolara direktnog prihoda od prodaje ulaznica, sponzorstava i suvenira. Kada se tome dodaju dugoročni efekti kroz turizam, infrastrukturu i investicije, dolazi se do oko 11 milijardi dolara koristi za italijansku privredu - navodi Piper.



Kako kaže, slični rezultati zabeleženi su i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Japanu.

- Dubai je bio domaćin EXPO izložbe 2021. godine. Imao je oko 24 miliona posetilaca, a procenjeni dugoročni efekti za ekonomiju Emirata u narednih trideset godina iznose oko 42,2 milijarde dolara. EXPO u Japanu održan je prošle godine. Direktni prihod bio je oko 200 miliona dolara, dok se dugoročni efekti procenjuju na oko 22,5 milijardi dolara - kaže Piper.

Na osnovu tih podataka, Piper izvodi zaključak da protivljenje organizaciji EXPO 2027 znači protivljenje značajnim ekonomskim koristima za Srbiju.

- Pogledajte šta blokaderi, predvođeni rektorom Đokićem, pokušavaju da urade. Pokušavaju da spreče stotine miliona dolara direktne koristi za Srbiju, ugled koji država dobija organizacijom ovakvog događaja, kao i milijarde dolara koje dolaze kroz infrastrukturne projekte, turizam i investicije u narednim decenijama. Narod im to neće dozvoliti i uskoro će ih na izborima poslati na smetlište istorije, gde im je mesto - zaključuje Piper.