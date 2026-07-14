Ana Barta Pulherija ostala je upamćena kao jedna od najkontroverznijih i najomrženijih osoba povezanih sa dečjim logorom u Jastrebarskom tokom postojanja zločinačke Nezavisne Države Hrvatske. Bila je časna sestra reda Milosrdnih sestara Svetog Vinka Paulskog, ali i svastika jednog od glavnih ideologa ustaškog režima, Mile Budaka. Tokom 1942. godine bila je među osobama koje su upravljale logorom u kojem su bila zatočena srpska deca, uglavnom sa područja Kozare, Korduna, Banije i drugih krajeva zahvaćenih ustaškim ofanzivama.

Brojna svedočenja preživelih govore o izuzetno teškim uslovima u kojima su deca boravila. Glad, žeđ, bolesti i nedostatak osnovne medicinske nege bili su svakodnevica, a veliki broj mališana nije preživeo zatočeništvo. Nekoliko svedoka tvrdilo je da je Ana Barta Pulherija prema srpskoj deci pokazivala otvorenu mržnju. Zorka Delić Skiba, jedna od bivših zatočenica, svedočila je da ih je nazivala „banditskom decom“, "gamad" i govorila da ih treba pobiti. Gojko Rončević je decenijama kasnije ispričao da je, kao sedmogodišnji dečak, neposredno pre oslobođenja logora video kako je Pulherija usmrtila dvoje dece budakom.

Istoričari navode i da je deci namerno uskraćivana adekvatna ishrana. Prema svedočenjima preživelih, obroci su se uglavnom svodili na retku supu, dok je mleko, koje je moglo da spase mnoge izgladnele mališane, namerno ostavljano da se pokvari pre nego što bi bilo podeljeno deci. Posledice su bile katastrofalne - mnoga deca umrla su od gladi, iscrpljenosti i zaraznih bolesti.

Prema nekim svedočenjima čak je srpske mališane terala da pasu travu i gutaju staklo. Srpsku decu upisavala je u logorski registar koristeći reč "komad".

Decu je kažnjavala na mnogobrojne monstruozne načine.

Po završetku Drugog svetskog rata Ana Barta Pulherija napustila je Jugoslaviju zajedno sa pripadnicima ustaškog pokreta i otišla u Austriju, gde je živela do smrti 1981. godine. Nikada nije izvedena pred sud niti je odgovarala za navode i svedočenja koja je terete za zločine nad decom u logoru Jastrebarsko.

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