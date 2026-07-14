Na koncertu Cece Ražnatović u Severnoj Makedoniji dogodio se nesvakidašnji trenutak koji je doveo do privremenog prekida nastupa.

Dok je Ceca komunicirala sa vernim fanovima iz prvih redova, jedna devojka iz publike ju je uporno dozivala, moleći je da obrati pažnju na poruku koju je pripremila specijalno za nju.

Kada je Ceca konačno uzela papir i pročitala njegov sadržaj, ostala je potpuno zatečena. Na poruci je stajala sledeća molba:

"Draga Ceco, želim da istetoviram deo tvoje pesme tvojim rukopisom"

"Nemoj da upropaštavaš kožu"

Iako je ovakav gest mogao biti shvaćen kao veliki znak ljubavi i poštovanja, Ceca je odmah reagovala sa namerom da mladu devojku odgovori od te zamisli. Sa bine joj je pred svima uputila jasan savet:

"Nemoj da upropaštavaš kožu. Ne, mlada si, lepa si, to ti ne treba, bolje se okiti nekim dečkom. Momci, molim vas. Šta je, bre, ovo? Pričaćemo posle kada prođe koncert da te ubedim u suprotno".

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