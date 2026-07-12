Predsednik Vučić je upitao koji su to glavni problemi sa kojima se susreću nakon čega su mu izneti glavni problemi.

- Sad da vam otkrijem nešto, znaju svi koliko sam godina pokušavao i trudio se, razgovarao sa Svetskom bankom, da nam daju pošto nemamo problem sa javnim dugom, da nam uz grejs period daju veliki novac i da ga bacimo sav u puteve. I to lokalne puteve, regionalne puteve. Ne pričamo o auto-putevima, njih ćemo mi da finansiramo. Onda ćemo sve lokalne puteve da finansiramo jer to niko neće da finansira - istakao je predsednik.

- Mnogo je urađeno, nikad nije urađeno sve. Treba sad krov na školi da nam se radi, dobili smo novu stolariju, prelepu salu, 105 miliona je koštala, po svim evropskim standardima, mnogo asfalta je urađeno. Ostao nam je taj krov na školi i imamo jedan put od Jadranske Lešnice preko Cera, to je put na manastir, od velikog značaja - rekao je domaćin Vučiću.

Vučić je rekao da je opštinskim novcem urađen deo puta. Potom je pitao koliko to može da košta, na šta mu je rečeno da je to skoro tri miliona evra.

Nakon posete porodici Todorović, Vučić će razgovarati sa meštanima Jadranske Lešnice.

U puteve niko neće da finansira, a putevi prave razliku, konstatovao je Vučić.

Predsednik je konstatovao da je sve više povratnika u Srbiji, kao i da se veliki broj ljudi vraća iz inostranstva zbog povećanih troškova života.

O fabrici robota

- 22. ili 29. avgusta vas pozivam u Šabac. Konačno je sve dogovoreno sa investitorom. Videćete sad bolju fabriku nego onu koju smo videli - rekao je.

- Uradili smo stadion, brzu saobraćajnicu... Ostaje nam preko Malog Zvornika da uradimo. Onda smo rešili sve. To su strateški velike stvari.

- Još jedan investitor nam nedostaje u Loznici. Uskoro otvaramo Sljepčević - Badovinci, taođe važno za Bogatić, Šabac, uskoro i Kuzmin - Sremska Rača. Svi putevi ka Drini biće najbolji mogući.