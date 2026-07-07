Otac Mladena Dulića iz Laktaša, mladića koji je 2022. godine izvršio samoubistvo nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak njegovog ismevanja na benzinskoj pumpi, zatražio je od Osnovnog suda u Banjaluci najstrožu kaznu za autora snimka Veljka Trišića.

„Tražim da se optuženi što strože kazni da bi se zaustavilo to maltretiranje maloletnika. Da nam deca ne stradaju na taj način“, rekao je ožalošćeni otac Dragan Dulić.

On je saslušan kao svedok tužilaštva na početku suđenja Veljku Trišiću, radniku benzinske pumpe koji je optužen za krivično delo zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje zbog snimanja i ismevanja Mladena Dulića.

Prema navodima optužnice, Mladen Dulić je 26. oktobra 2022. godine došao na benzinsku pumpu u Laktašima kako bi se raspitao za posao kod radnika Veljka Trišića.

U optužnici se navodi da je Trišić, iako je bio svestan Mladenovih životnih okolnosti i njegovih smanjenih intelektualnih sposobnosti, ponudio običan list papira predstavljajući ga kao prijavu za posao.

Kako se tvrdi, Trišić je uključio kameru na mobilnom telefonu i snimao ceo tok popunjavanja navodne prijave, dok mu je postavljao pitanja koja nisu bila povezana sa zaposlenjem, već su, prema navodima tužilaštva, imala za cilj da ga ismeju.

„Znao je da oštećeni ne razume da je reč o šali i da veruje da popunjava zvaničan zahtev za posao“, navodi se u optužnici.

Tužilaštvo dalje tvrdi da je Trišić snimak putem Vibera podelio sa kolegama, iako je bio svestan da bi time mogao da povredi dostojanstvo Mladena Dulića i da snimak može dospeti do šire javnosti.

Nakon što je saznao da je snimak objavljen na društvenim mrežama, Mladen Dulić je, prema navodima optužnice, pretrpeo veliku duševnu bol, a dva dana kasnije izvršio je samoubistvo u pomoćnom objektu porodične kuće u Laktašima.

Ispričao je i da je sina pronašao mrtvog te da od tog dana pije lijekove.

ATV prenosi da je njegova podstanarka Slavica Ninić pokojnog Mladena je opisala kao dobrog, pristojnog i kulturnog mladića. Kaže da je s njim ponekad znala da popije kafu i da bio joj se požalio kada bi ostao bez posla.

"Kritičnog jutra je sišao kod mene i plakao. Pitam šta je bilo, kaže išao je da traži posao na pumpu i da je tamo ismevan. Zvali su ga drugovi i koleginica i rekli mu da ima snimak toga. Nije ni znao da snimak postoji, dok mu nisu rekli. Govorio mi je da to neće moći da podnese, ali ništa nije ukazivalo na to da bi mogao dići ruku na sebe. Smirivala sam ga i govorila mu da ne plače", ispričala je Ninić, navodeći da je morala da ide na posao i da je tek naveče saznala da se Mladen ubio.

Na dan kada je sebi oduzeo život Mladen Dulić je celi slučaj prijavio policiji.

U uvodnoj reči okružni javni tužilac Borislav Čekić istakao je da će navode optužnice dokazivati saslušanjem svedoka, te psihijatrijskim veštačenjem iz kojeg će se videti da je Dulić bio osoba sniženih intelektualnih sposobnosti, kao i kakvom je stanju bio nakon objave spornog snimka ismevavanja.

Advokat optuženog Aleksandar Jokić ispričao je da je i njegov klijent bio žrtva sličnih snimaka, na kojima je vređan i ismevan. Tvrdi da je i Trišić celi događaj veoma teško podneo i da se zbog toga leči i posećuje verske poglavare.

atvbl.rs.