Kada temperature porastu, većina nas poseže za flaširanom vodom ili gaziranim pićima punim šećera da bi se rashladili. Međutim, stanovnici Mediterana, posebno Grci, generacijama već imaju svoj jednostavan trik kako bi lakše podneli letnje vrućine.
Njihova tajna leži u neobičnom dodatku limunadi - prstohvatu soli.
Na prvi pogled može zvučati kao kulinarska greška, ali upravo taj mali dodatak može pomoći boljoj hidrataciji tela, a istovremeno poboljšati ukus samog pića. Evo zašto se ovaj jednostavan trik u zemljama Mediterana prenosi sa generacije na generaciju.
Visoke temperature podstiču pojačano znojenje, dok telo gubi ne samo vodu već i važne elektrolite poput natrijuma, kalijuma i magnezijuma. Kada njihov nivo padne, mogu se javiti umor, glavobolja, vrtoglavica i osećaj iscrpljenosti.
Zato mnogi preporučuju dodavanje male količine soli u limunadu. Natrijum pomaže telu da efikasnije zadrži tečnost tamo gde je potrebna, pa se osećaj žeđi koji ponekad ostaje čak i nakon pijenja velike količine vode može smanjiti.
Limun daje osvežavajući ukus i vitamin C, dok so pomaže u nadoknadi nekih minerala izgubljenih znojenjem. Takav napitak može biti koristan ljudima koji rade na otvorenom, bave se sportom ili teško podnose visoke letnje temperature.
Kako pripremiti slanu limunadu?
Iscedite sok jednog ili dva limuna u litar hladne vode, a zatim dodajte četvrtinu kašičice soli. Ako vam ukus nije dovoljno blag, možete dodati malo meda ili nekoliko listova sveže mente.
Ključ ovog napitka je upravo ravnoteža između svežine limuna i veoma male količine soli.
Pored toga što doprinosi boljoj hidrataciji, prstohvat soli može poboljšati i ukus limunade.
Portal Wonder How To pominje razne načine obogaćivanja limunade.
Baš kao što se mala količina soli dodaje kolačima ili pitama da bi se naglasila slatkoća, ona može pojačati slatke note u limunadi i ublažiti prirodnu gorčinu limuna.
Komentari (0)