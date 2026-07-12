Jedna osoba poginula je u udesu na magistralnom putu Kotor - Nikšić, u mestu Lipci, saznaju nezvanično TV Vijesti.

U toj saobraćajnoj nesreći povređeno je 17 osoba, rečeno je nezvanično iz Uprave policije.

Podsetimo, na magistralnom putu Kotor - Nikšić u mestu Lipci danas dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je sa puta sleteo putnički kombi. Udes je prijavljen u 13.40 časova.

Pripadnici kotorske Službe zaštite i spašavanja sa nekoliko vozila uputili su se na lice mesta.

Kola Hitne pomoći dovoze povređene u bolnicu u Risnu.