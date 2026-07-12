Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Međunarodni monetarni fond rekao da će Srbija u narednih pet godina biti najbrže rastuća ekonomija Evrope.

"Ono što je najvažnije, zahvaljujući vama i Međunarodni monetarni fond kaže da će u narednih pet godina Srbija biti u pet najbrže rastućih ekonomija Evrope, a za sledeću godinu kažu da će Srbija biti broj jedan u Evropi. To ste vi uradili ljudi", rekao je Vučić obraćajući se velikom broju građana u Jadranskoj Lešnici kod Loznice.

On je ukazao da je Srbija nekada pobeđivala samo u sportovima poput odbojke, vaterpola i košarke, a danas pobeđuje i u ekonomiji.

Vučić je zahvalio okupljenim građanima i poželeo sve najbolje njima i njihovim porodicama.

"Hvala za neverovatnu podršku i ljubav. Živela Jadranska Lešnica, živela Loznica, živelo naše Podrinje i Mačva, živela Srbija! I da ih pobedimo, da ih pobedimo najubedljivije do sada. I ovde u Loznici, duplo više glasova da imamo nego oni, najmanje toliko", poručio je Vučić.