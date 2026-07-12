​On je sa teškim telesnim povredama hitno prevezen u Univerzitetski klinički centar u Nišu, gde su se lekari danima borili za njegov život, ali je, nažalost, podlegao povredama.

​Kako se saznaje, nastradali muškarac je upravljao triciklom kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario sa teretnim vozilom marke „tam“.

​Prema nezvaničnim informacijama, pretpostavlja se da je vozaču trotočkaša iznenada pozlilo tokom vožnje, usled čega je izgubio kontrolu nad vozilom i podleteo pod kamion.

(Istmedia)