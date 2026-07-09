U Višem sudu u Beogradu danas je za 17. septembar odloženo suđenje zaposlenima u Kazneno-popravnom zavodu Padinska Skela, optuženim za nesavestan rad u službi koji je za posledicu imao smrt Stanimira Brajkovića.

Suđenje je odloženo zbog izostanka svedoka koji je na rehabilitaciji, o čemu je obavestio sud medicinskom dokumentacijom. Sudija je najavio da će nakon saslušanja tog svedoka biti zakazano iznošenje završnih reči. U ovom predmetu optuženi su lekarka Vesna Sredojević, kao i pripadnici Službe za obezbeđenje - vođa smene Slađan Kovačević zaposlen na mestu mlađeg nadzornika, kao i trojica komandira Dušan Komazec, Stefan Pavlović i Zoran Krstić.

Sumnja se da su Kovačević, Komazec, Pavlović i Krstić od 1. februara do 4. februara 2024. godine kršili opša akta i to odredbe Pravilnika o načinu obavljanja poslova u službi za obezbeđenje u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, odredbi Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, kao i postupanjem koje je u suprotnosti sa opisom poslova o sistematizaciji njihovih radnih mesta.

Sredojević je, kako se sumnja, postupala protivno Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija, Pravilniku o kućnom redu kazneno popravnih zavoda i okružnih zatvora, kao i pravilima Istambulskog protokola. Okrivljeni su, kako je ranije saopštilo tužilaštvo, očigledno nesavesno postupali u vršenju službe, iako su bili svesni da usled toga može nastupiti teška povreda prava drugog i to prava na život, koje je garantovano Ustavom Srbije i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, pa je takva povreda i nastupila 4. februara 2024. godine u vidu smrti prekršajnog osuđenika S.B, koji je u tom zavodu izdržavao prekršajnu kaznu.

Tužilaštvo je u optužnom predlogu sudu predložilo da sve okrivljene oglasi krivima i osudi na efektivne kazne zatvora. Ovo posebno imajući u vidu da se oštećeni S.B. našao u zatvoru KPZ Padinska Skela zbog neplaćene novčane kazne, a da okrivljeni svojim očigledno nesavesnim postupanjem, odnosno nesagledavanjem stvarnog stanja i događaja koji su se u navedenom periodu dešavali, te da službene radnje nisu obavljali na način propisan Pravilinkom, kao i neprepoznavanje povreda nastalih kod prekršajno kažnjenog S.B, što je sve dovelo do povrede prava na život S.B, kojeg su osuđenici sa kojima je delio sobu maltretirali, tukli i seksualno zlostavljali.

Pored ovog postupka vodio se još jedan protiv trojice optuženih da su od polovine januara do 4. februara 2024. godine u KPZ Padinska skela zajednički izvršili krivično delo i pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju lišili života oštećenog S.B. U tom postupku je izrečena prvostepena presuda.