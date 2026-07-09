Pripremno ročište za suđenje V. D. (24), koji se tereti da je u noći između 1. i 2. novembra prošle godine u Bačkom Dobrom Polju pokušao da ubije S. B. (36), vlasnika jednog ugostiteljskog lokala, održano je juče u somborskom Višem sudu.

Kako je pojasnila portparol tog suda Manela Operta Podunavac, nakon izjašnjenja stranaka predloženi su dokazi, te je doneto rešenje predsednika veća kojim je zakazan glavni pretres za 22. i 29. jul. Tada će, kako je predviđeno, biti saslušani predloženi svedoci, veštaci i stručni savetnik.

Okrivljeni V. D. će na te pretrese biti doveden iz pritvora, koji mu je ponovo produžen i može da traje do 28. avgusta. On se tereti za krivična dela ubistvo u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Od hapšenja se nalazi iza rešetaka.

U Višem javnom tužilaštvu u Somboru V. D. je u zakonskom roku saslušan i, kako se nezvanično saznaje, nije izneo svoju odbranu. On je iskoristio zakonsko pravo i branio se ćutanjem.

Podsetimo, vlasnik jednog ugostiteljskog objekta u Bačkom Dobrom Polju S. B. je povređen nakon sukoba s policajcem granične policije koji je pucao u njega i pogodio ga u uho. Prema rečima žitelja sela nadomak Vrbasa, do sukoba između vlasnika kafića i mladog policajca je došlo oko 2.20 časova iza ponoći.

– Pravo da vam kažem, ja ne znam zašto su se njih dvojica posvađali, ali verujem da je alkohol kumovao svemu. Sada se svašta priča, ali neka istraga uradi svoje. Navodno je došlo do sukoba i vlasnik kafića je u jednom momentu dohvatio staklenu pepeljaru i udario policajca u glavu, a potom je ovaj otišao po pištolj i pucao u njega – ispričao je dan nakon pucnjave jedan meštanin.

(Dnevnik)