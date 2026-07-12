Osim što je u nizu izjava na Iksu potvrdio da je blokader sa dna kace i da je u besomučnom ratu između opozicije i blokadera na strani blokadera, Marjanović je pokazao i da je šovinista koji besramno vređa žene.

Blokaderku koja objavljuje pod imenom „Ankica", on je nazvao "pažnjokurvom", nakon čega se u sve umešao Veljković.

Kada je supruga Marjanovića objavila da joj je suprug priveden na informativni razgovor, Veljković je likovao:

„Nebo je plakalo jer je pravedno i valjda konačno kenslovan jedan prostak i digitalni nasilnik, koji frustriran karijernim i životnim neuspehom, ovde već godinama seje samo zlo. Zbogom Kristale Mete Dejmone - napisao je Veljković na Iksu.

Potom se svađa raširila. Odgovorio je Marjanović, ali su se u raspravu uključili novi akteri, časteći jedni druge:

Komentari su ga, sa druge strane, podsetili da je podržava tog istog Kristal Met Dejmona, od koga sada pere ruke.

Bilo kako bilo, iz dana u dan potvrđuje se teza koju je svojevremeno izneo predsednik Srbije Aleksandar Vučić - država će morati da štiti blokadere jedne od drugih.