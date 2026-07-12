Policija u Jagodini je uhapsila Ž. D. (62) zbog sumnje da je silovao svoju snaju (23), albanske nacionalnosti, naočigled njegovog unuka starog tri godine. Incident se dogodio kada je osumnjičeni sačekao da njegova supruga ode sa ćerkom u grad, a sin u lov, pa je napao snaju.

„Odveo ju je u sobu i bacio na krevet. Svukao je sve sa nje i počeo da je siluje. U tom trenutku se pojavio njen sin, jer je nesrećna žena vrištala, ali ga je on oterao u sobu. Ko zna šta bi bilo da policija u tom trenutku nije dobila anonimni poziv čoveka koji je rekao da čuje zapomaganje iz obližnje kuće“, objašnjavao je tada sagovornik blizak slučaju.

Nesrećna žena je bila odvedena na pregled, a policija je privela njenog svekra.

Kako se tada saznalo, Ž. D. je, prema priči snaje, već deset meseci unazad seksualno uznemiravao. Tražio je da dođe da se mazi sa njim i koristio svaku priliku kada su ostajali sami.

„Iz kog razloga žena nije prijavljivala šta joj se sve događalo, to niko nije znao. Ćutala je i trpela sve što ju je snašlo. Tek kada je policija uhapsila njenog svekra, objasnila je šta joj je sve radio prethodnih meseci“, objašnjavao je sagovornik.

Nezvanično, u policiji i kod istražnog sudije uhapšeni Ž. D. nije priznao da je silovao snaju. Njemu je bilo određeno zadržavanje do 30 dana. U slučaj je bio uključen i Centar za socijalni rad, koji je narednih dana razgovarao sa žrtvom, ali i njenim suprugom.

Dvadesettrogodišnja žena je pre nekoliko godina došla u selo nadomak Jagodine, gde je započela život sa svojim suprugom. Nikada nije imala ni jedan incident sa komšijama niti sa rođacima svog supruga.

„Ona je jedna umiljata žena. Uvek je bila spremna svima nama da pomogne. Nismo čuli šta se dogodilo u njihovoj kući sem da je policija bila i da je domaćin odveden. Bolje je da što manje znamo“, pričao je jedan od komšija porodice.

Zanimljivo je bilo i to da suprug zlostavljane žene nije primećivao ništa mesecima. On je policiji rekao da je tog utorka rano ujutru otišao u lov, dok je njegova žena tada spavala sa trogodišnjim detetom.

Užas se dogodio 2013. godine.

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