Vozač V. K. (62), koji je osumnjičen da je izazvao saobraćajnu nesreću kojoj je 11. marta ove godine u mestu Belotić kod Vladimraca poginuo Dragan Lazić (32), brat folk pevača Darka Lazića, pušten je iz pritvora, a kako se saznaje, njemu je određena mera privremenog oduzimanja vozačke dozvole.

Istraga tragedije koja je potresla javnost još uvek traje, a nadležni organi nastavljaju sa prikupljanjem dokaza kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

Kako je potvrđeno Kuriru iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, prema osumnjičenom nije određena nijedna mera kojom bi se obezbedilo njegovo prisustvo u postupku, već je doneta odluka o privremenom oduzimanju vozačke dozvole.

- Prema osumnjičenom V. K. nije određena mera za obezbeđenje prisustva, već je rešenjem Osnovnog suda u Šapcu određena mera privremenog oduzimanja vozačke dozvole - rekli su za Kurir iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu.

Iz tužilaštva dodaju da je postupak i dalje u toku i da se trenutno sprovode važne dokazne radnje koje bi trebalo da rasvetle sve okolnosti tragedije.

- Protiv V. K. u toku je preduzimanje dokaznih radnji. U dosadašnjem toku postupka saslušan je osumnjičeni, ispitani su svedoci, a trenutno je u toku dokazna radnja saobraćajno-tehničkog veštačenja - naveli su iz tužilaštva za Kurir.

Rezultati veštačenja trebalo bi da pokažu brzinu kretanja učesnika, dinamiku sudara, kao i sve druge okolnosti koje su prethodile kobnom udesu.

Preminuo na putu do bolnice

Podsetimo, tragedija se dogodila 11. marta oko 17 časova na putu Šabac-Valjevo, u mestu Belotić. Prema dosadašnjim saznanjima iz istrage, Dragan Lazić se motociklom kretao iz pravca Šapca kada je ispred njega, prilikom skretanja na sporedni put, putničkim automobilom marke "citroen" upravljao V. K.



Sumnja se da je vozač automobila prilikom skretanja presekao put motociklisti koji je dolazio iz suprotnog smera, nakon čega je došlo do silovitog sudara. Dragan Lazić zadobio je teške telesne povrede od kojih je preminuo na putu ka bolnici.

Nakon nesreće, vozač "citroena" uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a istraga je potom nastavljena u saradnji policije i tužilaštva.

Posebno potresna činjenica jeste da je Dragan kobnog dana poslednje sate proveo upravo sa svojim bratom Darkom.

Alo/Kurir

BONUS VIDEO: