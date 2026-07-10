Penzioneri u Srbiji biće najveći korisnici novog paketa državne pomoći vrednog oko 600 miliona evra, koji je najavio državni vrh.

Od ukupnog iznosa, čak 377,2 miliona evra biće usmereno na račune oko 1,66 miliona penzionera kroz jednokratnu novčanu pomoć.

Iako je prvobitno bilo planirano da isplata počne krajem septembra ili početkom oktobra, dobri rezultati naplate budžetskih prihoda otvorili su mogućnost da novac bude isplaćen već početkom septembra.

Ko dobija 35.000, a ko 20.000 dinara?

Država je penzionere podelila u tri grupe prema visini penzije.

Penzije do 31.092 dinara

Oko 459.000 penzionera sa najnižim primanjima dobiće 35.000 dinara jednokratne pomoći.

Penzije od 31.092 do 56.851 dinar

Za oko 548.060 penzionera koji primaju penziju do prosečnog iznosa predviđena je pomoć od 27.500 dinara.

Penzije iznad 56.851 dinar

Oko 655.384 penzionera sa višim primanjima dobiće po 20.000 dinara.

Isplata može da krene ranije

Predsednik Aleksandar Vučić i ministar finansija Siniša Mali naveli su da su budžetski prihodi u junu, posebno od PDV-a i akciza, bili iznad očekivanja, zbog čega postoji mogućnost da pomoć bude isplaćena već početkom septembra.

Cilj je da sredstva stignu do penzionera pre početka jeseni i zime, kada domaćinstva imaju najveće troškove.

Dodatne pogodnosti za penzionere

Pored jednokratne pomoći, država je najavila i dodatne mere podrške.

Penzionerima će biti na raspolaganju 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara za odmor u Srbiji, a pravo na njih imaće svi čija penzija ne prelazi 80.000 dinara.

Najavljeno je i dodatno umanjenje računa za električnu energiju od 1.000 dinara, uz postojeće popuste za energetski ugrožene kupce.