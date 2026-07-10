Stefan i Andrijana, studenti iz Srbije u svojim ranim dvadesetim godinama, koji trenutno rade u Americi, povređeni su u teškoj saobraćajnoj nesreći 4. jula u Čatamu na Kejp Kodu, u američkoj saveznoj državi Masačusets. Njihov poslodavac pokrenuo je hitnu akciju prikupljanja humanitarne pomoći za naše državljane.

Restoran "Codo Mexican Kitchen" doniraće sav prihod od večere 9. jula kako bi pomogao dvoma zaposlenima koji su teško povređeni u saobraćajnoj nesreći 4. jula, pišu američki mediji.

Kako se navodi, Stefan i Andrijana, studenti iz Srbije u SAD su stigli u junu i trebalo je da rade do oktobra, a u Americi borave u okviru programa J-1. Oni su se vraćali kući posle smene kada je automobil udario u skuter na kojem su se vozili.

Prema objavi restorana na društvenim mrežama, prevezeni su u bolnicu sa teškim povredama, uključujući slomljenu ključnu kost i prelome pršljenova.

Prema rečima zamenika načelnika policije Luja Malzona, skuter se kretao zapadnom trakom puta Route 28 kada je automobil, koji se kretao iz suprotnog smera, skrenuo ulevo u Morton Road i udario u skuter.

Oboje putnika na skuteru nosili su zaštitne kacige i reflektujuće rančeve koje su dobili preko jedne od organizacija koje pomažu učesnicima programa J-1. Vozač automobila kažnjen je zbog oduzimanja prvenstva prolaza prilikom skretanja ulevo.

Vanja Džonston, direktorka marketinga kompanije Coastal Hospitality Group, u čijem je vlasništvu restoran "Codo", rekla je da će 100 odsto prihoda od večere biti usmereno direktno za pomoć povređenim zaposlenima tokom njihovog oporavka.

- To što su njihove porodice udaljene oko 8.000 kilometara dodatno otežava situaciju, zbog čega nam podrška lokalne zajednice mnogo znači - napisala je u imejlu.

Dodala je da se studenti i dalje nalaze u bolnici, ali da se "iz dana u dan osećaju sve bolje".

- Pred njima je dug put oporavka, ali smo zahvalni što beleže stalan napredak.

Kako se saznaje, Stefan ima slomljenu ključnu kost, dok Andrijana ima prelome pršljenova i unutrašnje krvarenje. Moguće je da će joj biti potrebni operacija i rehabilitacija zbog povrede kičme.

Za studente je pokrenuta i kampanja na platformi GoFundMe. Prikupljena sredstva biće namenjena za pokrivanje medicinskih troškova, izgubljene zarade, prevoza i životnih troškova tokom oporavka.

Malzon je rekao da je ova nesreća podsetnik da se u ovo doba godine lokalnim putevima kreće veliki broj učesnika u saobraćaju koji koriste različita prevozna sredstva.

- Svi treba da budu pažljivi i da dele put sa drugima - poručio je zamenik načelnika policije.

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